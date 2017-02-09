Снегопад, прошедший в минувшие выходные, добавил работы коммунальщикам Самары и губернии

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Снегопад прошедший в минувшие выходные добавил работы коммунальщикам. Как справляются с этой задачей - расскажем дальше.

Февраль считается у коммунальщиков горячей порой - погода добавляет работы. Упор делают на уборку снега и очистку крыш. Только от компании «Жилуниверсал» ежедневно приводить в порядок дворы почти 700 домов выходит до 300 дворников.

Важна и своевременная очистка скатных кровель - ведь это, в первую очередь, безопасность жителей. Однако, расклеенные объявления с просьбой убрать припаркованные автомобили зачастую игнорируются.

В случае форс-мажора коммунальщики выходят на работу дополнительно ночью.

Контракты на предоставление техники заключены с более чем 10 фирмами.