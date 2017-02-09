Регулярные звонки в один из университетов губернии довели жителя Самары до суда и штрафа почти в 3000 рублей.

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Телефонное хулиганство отнюдь не такая безобидная штука, как кажется. Регулярные звонки в один из университетов губернии довели жителя столицы региона до суда и штрафа почти в 3000 рублей.

Как сообщили в прокуратуре, мужчина регулярно звонит в вуз и высказывает бранные, оскорбительные слова и выражения в адрес помощника ректора и других сотрудников.

В результате сотрудники прокуратуры возбудили административное дело в отношении мужчины по статье «Оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».