Жизнь новому проекту "Голоса" в студии ГТРК "Самара"дал лично глава региона

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ГТРК "Самара" нужны наши голоса. В честь девяностолетия самарского областного радиовещания новый интересный проект, объединяющий поколения. Вспомните, какие лучшие моменты в вашей жизни, в истории страны связаны с радио, запишите свой рассказ на аудионоситель и делитесь с нами. Ваши голоса в услышат в эфире трёх радиостанций. Возрастных ограничений нет!

Жизнь новому проекту под названием "Голоса" в студии ГТРК "Самара" во время откровенного интервью в необычном теле-радио формате даёт лично глава региона. Николай Меркушкин первым делится своими воспоминаниями.

Голоса возвещали о событиях, после которых мир уже не мог быть прежним... В нашей области позывные впервые услышали в мае 1927 года. В конце 20-х годов прошлого века радио шагало по всей стране. В тридцатых оно становятся одним из главных политических инструментов, в 40-х стратегических оружием, в 50-х и 60-х народным вдохновителем, в 70-х и 80-х радио - просто часть жизни каждой семьи.

В год 90-летия самарского областного радиовещания ваши голоса прозвучат в региональном эфире трех радиостанций - "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Самые активные участники получат подарки.

Запишите свой рассказ на любой аудионоситель, это легко сделать, к примеру, с помощью смартфона и отправляйте по электронной почте - radio@tvsamara.ru, загружайте в группе "Голоса" вконтакте или пишите нам письма, они будут зачитаны в эфире. Адрес с 1958-го прежний - Самара. Советской Армии 205.