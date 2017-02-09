В Кировском районе Самары прикрыли сразу два незаконных игровых клуба в жилых домах

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На улице Белорусской в Самаре с моста через реку Татьянка слетел автомобиль «Fiat». Как уточнили правоохранители, водитель не справился с управлением. Но, к счастью, иномарка приземлилась на крышу. Мужчина за рулем легковой машины чудом выжил. Помощь медиков ему не потребовалась, однако, на место ЧП прИбыли спасатели. Им пришлось ликвидировать последствия ДТП.

Это видео сделано на мосту у Хлебной площади. Здесь произошла крупная авария, участниками которой стали три автомобиля - «БМВ», «Лифан» и отечественная "девятка". В результате - движение транспорта затруднилось в оба направления. По информации госавтоинспекции, в аварии обошлось без жертв.

Теперь о криминальных новостях. Они пришли из Тольятти. Полицейские по горячим следам раскрыли кражу автомобиля. "ВАЗ-2107", принадлежащий индивидуальному предпринимателю, был похищен от киоска, расположенного на Ленинском проспекте. По подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого жителя Тольятти. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В Кировском районе Самары прикрыли сразу два незаконных игровых клуба, которые функционировали в одном из жилых домов. Из помещения конфисковали игровые терминалы с доступом в Интернет. По версии сотрудников ОВД, клуб создал 23-летний житель Красноярского района. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в региональном главке полиции.

Всего же за минувшие 24 часа в полицию обратились за помощью почти полторы тысячи самарцев. За это время возбудили 115 уголовных дел и уже раскрыли большую часть.

И последняя информация. Сразу 12 физлиц и одну сызранскую транспортную организацию, которые захламляли мусором территории в 4 районах областного центра обнаружила прокуратура. Общий вред, причиненный окружающей среде, составил около одного миллиона рублей. Против физических лиц направлены исковые заявления в районные суды о возмещении ущерба. Против фирмы, сбрасывавшей отходы землеройных работ в Советском районе, возбуждено административное дело.