Великий пост у православных христиан начнётся 27 февраля и продлится до 15 апреля.

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У православных верующих началась подготовка к Великому посту. В этом году он начнётся 27 февраля и продлится до 15 апреля.

По словам священнослужителей, главное - правильно настроиться на длительный отказ от привычного образа жизни.

Об этом накануне в региональном эфире канала "Россия-24" говорил и ректор Поволжского православного института Дмитрий Лескин.

Христиане вступили в первую подготовительную неделю, которая именуется временем покаяния, когда верующие переосмысливают свои мироощущения и поступки.