На "АВТОВАЗе" обсудили предложения по дальнейшему взаимодействию автогиганта с поставщиками деталей

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В поддержке нуждаются и отечественные производители автокомпонентов. Продукция некоторых из них по прежнему далека от идеала. Сегодня о взаимодействии завода с поставщиками автодеталей говорили на большом совещании.

Сегодня на "АВТОВАЗе" обсуждали предложения по дальнейшему взаимодействию автогиганта с поставщиками деталей. На совещании уделили внимание и проблемным компаниям. В частности, решались какие меры поддержки им будут оказаны: методическая или финансовая.

Это уже третье совещание с участием аппарата полномочного представителя Президента в ПФО, поставщиков - в лице «Кластера автомобильной промышленности Самарской области» и руководства автогиганта. Повестка прежняя - повышение уровня локализации собираемых в Тольятти машин.

Сейчас на территории региона производством автокомпонентов занимается около ста компаний. Согласно официальным данным, из них большая часть уже соответствует предъявляемым требованиям. Тем не менее, многие узлы и агрегаты по-прежнему завозятся из-за рубежа.

В планах тольяттинского завода в ближайшие два года увеличить локализацию автокомпонентов еще на 5%.

Отдельное внимание сегодня было уделено и так называемым «критичным поставщикам». Планируется, что предприятия, у которых в последние годы были проблемы с качеством продукции, а также надежностью ее отгрузки автогиганту, подпадут под кураторство кластера и областного министерства промышленности.