В Самаре состоялось заседание ассоциации совета муниципальных образований области

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Поддержать тех, кто действительно нуждается в помощи. Власти региона продолжают разъяснять нюансы нового - адресного принципа - назначения социальных выплат. Сегодня о новшествах говорили с руководителями городов, районов и поселений области.

Сегодня состоялось заседание ассоциации «совета муниципальных образований области. И конечно главные темы - это экономия бюджетных средств и переход на адресную поддержку населения. В ассоциацию входят представители всех городов, районов и поселений. И сегодня еще раз детально объяснялась суть нововведений, чтобы они могли донести информацию для людей.

Жёсткая экономия бюджета и справедливая материальная помощь жителям - это самое главное. Поддержка жителей региона должна быть адресной. Сделано даже специальное наглядное пособие. Здесь видно, кому будут увеличены выплаты.

Многодетным родителям компенсируют уже 50 % затрат на ЖКХ, вводятся дополнительные льготы для приемных семей. Сироты станут получать подъёмные. А пособие по бедности увеличится в три раза.

Еще один очень важный момент: компенсацию на услуги ЖКХ сохранят все, кто имел это право ранее. 550 тысяч жителей области. Более 7 миллиардов рублей заложено в бюджете. Просто система выплат изменится. Сначала надо оплатить услуги, а потом в следующем месяце их компенсируют. Такая система в Татарстане действует уже с 2008 года. И уже не возникнет ситуация, когда люди получают деньги, а за квартиру не платят.

Вводится ограничения по ЕДВ. Их станут получать неработающие пожилые граждане, у которых пенсия не больше 19,5 тысяч рублей. На схеме видно, что в других регионах эта сумма меньше. Сэкономленные же средства перераспределят в пользу действительно нуждающихся самарцев.

Дмитрий Овчинников еще раз напомнил и о жестком требовании губернатора по сокращению управленческих расходов. На областном уровне, например, они уменьшаются на 3 миллиарда.

Более активно власти на местах, должны заниматься и пополнением бюджета, собирая налоги и поступления от акцизов. Ведь от этого зависит решение очень многих муниципальных проблем.