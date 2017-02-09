Уже весной в самарском регионе начнет действовать комплексная программа поддержки приемных и опекунских семей

162 просмотров

И в продолжение темы социальных реформ. Наш корреспондент Елена Фролова побывала в конкретной многодетной семье, которая рассчитывает на государственную поддержку.

Принятый на прошлой неделе Губернской думой новый правовой акт с включенным термином «нуждаемость» предусматривает усиление мер поддержки сразу нескольким категориям граждан. Что важно - помощь будет оказана адресно. В список попала и большая семья Комаровых из Кинеля, до сих пор носившая еще два дополнительных статуса - приемная и малообеспеченная. Кроме своих детей, воспитывают двух сирот. Все пособия уходят на подрастающее поколение.

Благодаря новому порядку Комаровы, теперь получают статус «многодетной семьи», а это - дополнительные льготы. Уже в начале весны в регионе начнет действовать комплексная программа поддержки приемных и опекунских семей.

Сейчас рассматривают варианты предоставления дополнительной компенсации на питание в школах, плюс к выпускному сироты получат единовременные выплаты по 5 тысяч рублей. Также более чем в три раза увеличится размер пособия для малоимущих - это 500 рублей на каждого члена семьи, вместо 150.

Многодетным семьям с этого года компенсируется 50 процентов за услуги ЖКХ. А это - дополнительные средства для бюджета семьи. Несмотря на непростую ситуацию в экономике, областной бюджет продолжит выплаты семьям за третьего и последующего ребенка, тогда как в ряде других регионах от этой поддержки были вынуждены отказаться.