Многие самарцы уже начали готовиться к предстоящим гендерным праздникам, придерживаясь правила, что лучший подарок - практичный.

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Многие самарцы уже начали готовиться к предстоящим гендерным праздникам, придерживаясь правила, что лучший подарок - практичный.

Жители областной столицы запасаются яркими комплектами постельного белья из бязи, сатина и льна, полезными для полноценного сна гречишными и ортопедическими подушками, одеялами из овечьей и верблюжьей шерсти, теплыми и уютными пледами.

Широкий ассортимент текстильных изделий на любой вкус готовы предложить ивановские мастера, которые приехали в Самару в преддверии праздников.

И помогут подобрать каждому желающему достойный подарок для своих любимых.

Гости из столицы легкой промышленности пробудут в нашем городе до 12 февраля в Окружном Доме Офицеров.