"Липовому прокурору" присудили выплатить штраф в 60 тысяч рублей

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В Самаре вынесен приговор лже-прокурору.

Как пишет МК, летом прошлого года сотрудники ДПС остановили автомобиль за то, что водитель был не пристегнут. Когда полицейские собрались составлять протокол, шофер продемонстрировал им удостоверение сотрудника прокуратуры, в котором значилось, что за рулем сидел помощник прокурора Самарской области с чином юриста первого класса.

По базам такой сотрудник нигде не значился. Документ проверили, он оказался поддельным.

Суд приговорил водителя к штрафу в 60 тыс. рублей.