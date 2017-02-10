"Тольяттиазот" возобновил транзит аммиака через Украину

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Между тем другой промышленный гигант региона - "ТольяттиАзот", возобновил транзит аммиака через Украину. К слову, именно логистические вопросы - сегодня являются основной проблемой предприятия. Об этом заводчане говорили с областными депутатами.

"ТольяттиАзот" входит в тройку крупнейших предприятий химической отрасли России. Одно из новых производств, которое разместилось на его площадке - завод по выпуску реакционных труб.

"ТольяттиАзот" ещё в советские времена строился с ориентиром на экспорт. Однако, развитие предприятия зависит сегодня от решения ряда вопросов, связанных с транспортировкой продукции. Специальный трубопровод, по которому направляется аммиак для погрузки в порт Одесса - проходит по территории Украины. Расценки на транзит уже не раз становились причиной разногласий.

С февраля завод вновь работает практически на полную мощность. Поставки через одесский порт возобновились. Предприятие входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков в регионе. На выездном мероприятии комитета по промышленности, предпринимательству и торговли была рассмотрена перспектива развития "ТольяттиАзота" на ближайшие годы.

Важнейшие стратегические проекты - модернизация агрегатов аммиака и строительство нового агрегата карбамида.

Для эффективной работы предприятия необходимо урегулировать ряд проблемных моментов. В частности, вопросы логистики. Областные парламентарии намерены совместно с отраслевыми министерствами оказать заводу всестороннее содействие.