Корреспонденты программы «Вести Самара» предлагают вам познакомиться с культурной программой ближайших дней

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Если вы заблудились в буднях и не успели придумать, куда пойти в выходные, «Вести» предлагают вам познакомиться с культурной программой ближайших дней.

Номинированный на «Золотую маску» премьерный спектакль «История лошади» сегодня на сцене Самарского Драматического театра. Постановка заслуженного деятеля искусств России, приглашенного режиссера Сергея Грицая. Новое прочтение произведения Льва Толстого «Холстомер». В спектакль гармонично вплетены танцевальные и вокальные номера.

На сцене Самарского театра оперы и балета в эти выходные одна из самых масштабных постановок - «Князь Игорь». В спектакле задействовано свыше трехсот человек: оркестр, балет, хор. Огромный цех работал над каждой деталью декораций. С исторической достоверностью выполнено и более 400 костюмов.

В театре «СамАрт» в эти выходные спектакля «Свет-Луна». В основе русская народная сказка «Царевна-лягушка». Современное прочтение, с уважением к традициям. В постановке использован белгородский фольклор. Для детей – волшебная сказка. Для взрослых тонкий юмор и скрытый смысл, каждый человек в ответе за свой выбор и поступки.

Произведения Бетховена и Паганини в эти выходные будут звучать в филармонии. На сцене самарский симфонический оркестр под управлением дирижера Михаила Щербакова. И солист, лауреат международных конкурсов Гайк Казазян.

Для тех, кто еще не успел увидеть. В эти выходные в Самарском областном Художественном музее завершает свою работу авторская выставка известного фотографа Олега Давыдова. «Синемато» - выдуманное слово. Условный перевод от автора - приглашение в кино. Полное погружение в волшебную атмосферу Италии. Проект – посвящение кинодивам Софи Лорен, Джине Лолобриджиде, Монике Белуччи.

Остается только решить, в какой атмосфере ВЫ хотите провести предстоящие выходные. И не забывайте, начиная новый день, мы сами выбираем себе настроение.

Хорошей вам пятницы и насыщенного культурного отдыха в грядущие дни!