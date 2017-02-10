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В Самаре вспоминают сотрудников полиции, погибших при пожаре УВД

10.02.2017
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Трагическая дата в истории российской полиции. 10 февраля 1999 года пожар в здании УВД за считанные минут унес жизни 57 человек. Сегодня Самара вспоминает жертв огненной стихии. Екатерина Сидорова побывала на траурных мероприятиях. 

10 февраля - в самарской истории уже 18 лет это трагическая дата. В 1999 году на этом месте погибли 57 человек. Сегодня к мемориалу памяти родные, близкие. Коллеги несут цветы. 

Сегодня вечером - в 17 часов 52 минуты - здесь же зажгут поминальные свечи. В это время в здании УВД начался пожар, который бушевал до утра. 

Только на следующий день, 11 февраля, спасатели смогли приступить к разбору пепелища. Очаг возгорания находился на третьем этаже пятиэтажного здания. Учитывая его конструктивные особенности, в частности, пустотные перекрытия, огонь и дым в считанные минуты отрезали пути эвакуации. 

Всем родственникам милиционеров, погибших при пожаре, оказывается вся необходимая помощь. За каждой семьей закреплен офицер, отслеживающий ситуацию. У многих возникают проблемы со здоровьем. Но ни одно обращение не остается без внимания.

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