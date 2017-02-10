В дежурную часть областного главка обратилось больше тысячи граждан

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Сегодня утром на Красноглинском шоссе вспыхнул автосервис и магазин. Огонь стремительно распространился по всей площади зданий. В ходе тушения пожарные вытащили несколько газовых и пропановых баллонов, тем самым не допустив взрыва. По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших нет.

Это видео сделано в Куйбышевском районе. Здесь огнем был охвачен автомобиль «Рено Логан». Как сообщают очевидцы в соцсетях, сначала машина задымилась, находившегося в ней спящего человека удалось вытащить. А затем произошел взрыв. Причина возгорания, по словам полицейским, пока не известна.

Об аварии с участием автомобиля с номерами 63 региона на трассе «Сызрань-Волгоград», информируют саратовские СМИ. Дорогу не поделили две фуры. Грузовик из Пензы, по словам участников ДТП, выехал на встречную полосУ, где столкнулся с машиной, ехавшей из Самары. В результате, самарская фура оказалась в кювете.

Что касается обстановки на дорогах губернии, то в Тольятти на Обводном шоссе перевернулась «Калина». Причина, как пишут местные СМИ, выезд автомобиля на обочину и столкнулась со стелой автозаправочной станции. От удара легковая оказалась на проезжей части уже на боку, где в нее в придачу угодила отечественная «классика».

А теперь криминальные новости. В Похвистнево на улице Куйбышева сотрудники полиции раскрыли ограбление магазина. Злоумышленник открыто похитил ящик с выручкой, в котором находилось 20 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого за кражу жителя Похвистневского района. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Всего же за прошедшие сутки возбуждено 93 уголовных дела, 70 из которых уже раскрыли по горячим следам.

В дежурную часть областного Главка обратилось больше тысячи граждан.