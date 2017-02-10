Многие самарцы уже начали готовить подарки своим вторым половинкам на День всех влюбленных

134 просмотров

Совсем скоро день влюбленных. Наш следующий материал может помочь тем, кто еще не определился с подарком.

И на что только не пойдешь ради того, чтобы порадовать любимую. Ведь разобраться во всем многообразии сердечек, шариков и открыток, для мужчины - маленький подвиг.

Украшения для сервировки романтического ужина, открытки с признаниями в любви, мягкие игрушки, сладкие подарки, маски для карнавальной вечеринки 14 февраля…

В сети магазинов «Веселая затея» даже шарики могут сделать именными или с индивидуальным пожеланием. И главное, приложат максимум усилий, чтобы воздушные сердца долго не сдувались

А к символам Дня всех влюбленных каждый может добавить свой подарок, не забывая о том, что важно не только то, что внутри, но и то, как украшен сюрприз. Здесь каждая коробочка сама по себе произведение искусства.