Тенденции развития отечественного хоккея в эфире канала "Россия-24" обсудили накануне с президентом областной федерации хоккея Станиславом Рузовым

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Отечественный хоккей с шайбой накануне отметил свой 70-летний юбилей.

Тенденции развития массового спорта на льду в региональном эфире канала "Россия-24" мы обсудили накануне с президентом областной федерации хоккея Станиславом Рузовым.

Минувший сезон губернские специалисты считают выдающимся, благодаря успехам начинающих игроков.

Если в предыдущие семь лет свои разряды повышали единицы, то за последний год спортивную квалификацию улучшили две сотни юношей.

В губернии состоялось больше двадцати турниров.

Хоккей набирает популярность среди молодежи – сегодня в области на лед выходит 81 команда.