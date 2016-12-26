В эти выходные в Самаре стартовал региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

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Кто будет представлять область на всероссийском турнире "Золотая шайба"? Хоккеисты из различных районов губернии вступили в борьбу за путёвку в сочинский финал. Причем среди претендентов много женских команд. Шансы соперников оценила Елена Фролова.

За время существования «Золотой шайбы» в ПФО количество юных хоккеистов выросло втрое. Толчок развитию детских ледовых дружин дал президент России, предложив создать подпрограмму государственной поддержки этого вида спорта. К слову, активно к хоккею стали приобщаться и девочки. Турнир открылся выставочным матчем двух женских команд региона - из Красноярского и Пестравского районов.

Со счетом 5:2 победу одержали хоккеистки из села Майское. Главный федеральный инспектор по самарской области Сергей Чабан поздравил участников с юбилеем отечественного хоккея. Ровно 70 лет назад играми в Москве, Ленинграде, Каунасе, Риге и Архангельске стартовал первый чемпионат страны.

Хоккейные матчи начнутся в районах и городах региона на новогодних каникулах и продлятся до начала февраля. Скрестят клюшки более 80 ледовых дружин из 32 муниципальных образований губернии. Победители будут отстаивать честь региона на всероссийском уровне в Сочи весной следующего года.