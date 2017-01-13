Современная лаборатория молекулярно-генетических исследований в Поволжье начала работать в Удмуртии

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Самая современная лаборатория молекулярно-генетических исследований в Поволжье начала работать в Удмуртии. Криминалисты утверждают, она открывает перед ними безграничные возможности. По словам специалистов, оборудование буквально позволяет творить чудеса. Даже самых незначительных, на первый взгляд биологических следов, достаточно, чтобы установить личность злоумышленника.

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