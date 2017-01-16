В Самаре в минувшие выходные прошли соревнования по керлингу и хоккею

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В Самаре в минувшие выходные прошли соревнования по керлингу и хоккею. И состоялись они на одной площадке, в спортивном комплексе «Ипподром Арена». Заливают лед и делают разметку с помощью специальных технологий, позволяющих, что называется, угодить всем спортсменам.

Ради этого загадочного для многих вида спорта, некоторые не задумываясь оставили фигурное катание. Променяли коньки на щетку и камень. Из-за непредсказуемости игры, самарская команда выбрала для себя название «Адреналин». Сыгранность и родной лед помогли победить соперников из других регионов.

В этом виде спорта именно качество льда играет во многом определяющую роль. Площадка в «Ипподром Арена» пока единственная в Самарской области для керлинга. Здесь проходят и тренировки и соревнования. С

Эту площадку спортсмены называет без преувеличения уникальной. Только здесь сразу после соревнований по керлингу на лед выйдут хоккеисты. И это результат тщательной подготовки льда и нанесения всех необходимых разметок.

После небольшого перерыва керлингисты уступают лед хоккеистам. Причем спора для кого лед лучше, среди участников нет. Как говорят спортсмены, здесь комфортно побеждать всем.