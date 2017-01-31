В Самаре завершился отборочный турнир по кибер-футболу

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В Самаре завершился отборочный турнир по кибер-футболу. С победителем соревнований «Крылья советов» подпишут контракт, согласно которому геймер будет представлять клуб в Кубке и открытом Чемпионате РФПЛ по виртуальному футболу.

Эмоции зашкаливают и это понятно - на кону контракт с клубом Премьер-лиги. За возможность стать представителем «Крыльев» в Кубке и открытом Чемпионате РФПЛ по виртуальному футболу борются лучшие кибер-спортсмены региона.

Геймеры могут выбрать одну из двух консолей восьмого поколения - Xbox или PlayStation. При этом играть представители двух противоборствующих лагерей будут в последнее издание культового футбольного симулятора. Обязанность следить за соблюдением правил возложена на судей.

У последних работы хватает - на соревнования заявились почти двести участников.

Статус турниру придают и звезды киберспорта. Возле стола Акулбека Бисикенова, известного в среде геймеров под ником «acoolfifa» собираются не только поклонники. Менее раскрученные «профи» также не упускают возможность, изучит стиль игры фаворита соревнований.

Самые яркие моменты турнира можно будет увидеть в новом выпуске футбольной программы «REC.ТАЙМ». Следите за новостями клуба «Крылья Советов» на телеканалах "Россия" и "Россия 24".