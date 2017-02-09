Самарские ценители искусства готовы смотреть на оттиски картин, если это наследие великих художников - Гогена и Ван Гога

70 просмотров

Познакомиться ближе с наследием великих художников - Ван Гога и Гогена. В том числе, и с плодами их совместного творчества могут в эти дни самарцы. Правда, в областной столице представлены не оригиналы и даже не репродукции, а литографии и ксилографии, но всё же вместе собраны работы, которые разбросаны по всему миру.

«Едоки картофеля» - картина Ван Гога, в которой он хотел показать бедных крестьян за ужином, выкопанным своими руками и полуобнаженные тайские девушки Гогена - два мира великих мастеров! 9 месяцев из своей жизни они творили вместе. Оба художника не были признаны при жизни. А сегодня ценители искусства готовы смотреть на оттиски их картин.

Литографии и ксилографии выполнены в США в середине прошлого столетия. Это техника переноса великих произведений с камня и дерева на бумагу. Оригиналы, увы, доступны немногим самарцам, они выставляются по всему миру.

Галина Семенова приехала в Самару в гости к сыну, а работает в Пушкинском музее в Царском селе и видела несколько оригиналов Ван Гога. Хотелось бы больше, она - поклонница художника с 60-х годов.

Ван Гог потерял рассудок и покончил с собой в 37 лет, но успел оставить миру множество автопортретов и знаменитые "Подсолнухи". Гоген стал нищим скитальцем и порвал с семьей, но слывет художником, чья картина была продана за самую большую в мире сумму.