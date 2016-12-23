В крупном пожаре в центре Самары пострадал памятник архитектуры

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Крупный пожар сегодня произошел в центре Самары - напротив драматического театра. В огне пострадал памятник архитектуры - дом Кичаева, в котором когда-то останавливался Владимир Ленин. За тушением деревянной постройки наблюдала Наталья Гильманова.

Вызов по адресу Фрунзе, 173 в Самаре в пожарную службу поступил в 11.20.. Горел деревянный одноэтажный дом справа от драматического театра - памятник архитектуры. По официальной версии он считался нежилым, однако в центральной части города плотная историческая застройка, и рядом с пожарищем много заселенных зданий. Когда Анна Михеева издалека увидела дым, она очень испугалась за детей, женщина оставила их в доме, который соседствует с горевшим.

По словам тех же соседей, в пострадавшем доме обитала семья мигрантов, куда они делись во время пожара неизвестно. Спецотряд прибыл на место через 6 минут после вызова и никого не обнаружил.

В данный момент пожар ликвидирован. На месте вызова работало 10 пожарных расчетов. Сложностей никаких, в общем, не возникало, единственное, что может быть позднее оповещение, дом горел уже открытым пламенем. Погибших и пострадавших нет.

Точная причина возгорания пока официально не озвучена. До пожара на доме была табличка, что в нем останавливался Владимир Ленин. Здание возможно не подлежит восстановлению, из трехсот квадратных метров в огне пострадало половина.