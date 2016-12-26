Участники межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости школьников обсудили организацию детского отдыха в Самарской области в 2017 году

43 просмотров

Как будет организован детский отдых в 2017 году? Об этом говорили участники межведомственной комиссии по оздоровлению и занятости школьников. В режиме видео-конференции со всеми муниципальными образованиями обсудили предусмотренные законом нововведения.

Задачи на будущий год министерство социально-демографической и семейной политики решает уже сейчас. Детский отдых теперь планируется в соответствии с новым законом, принятым Государственной Думой

Создание единого реестра оздоровительных лагерей позволит усилить контроль над безопасностью детей в местах отдыха. Эта ответственность возложена на сотрудников вновь созданной структуры Росгвардии. При оповещении о чрезвычайной ситуации важно не упустить время - каждый лагерь будет оборудован кнопкой экстренного вызова полиции.

Важное значение участники межведомственного совещания уделили транспортировке больших групп детей – уже в предстоящие праздники, ведь с 1 января вступают в силу новые правила перевозки. Так, срок эксплуатации транспортного средства не должен превышать 10 лет, необходимость теперь – и спутниковая система наблюдения GLONASS.

Принятый бюджет не предусматривает уменьшения финансирования детского отдыха, поэтому в будущем году - также как и в уходящем - в летних оздоровительных лагерях силы восстановят более 50 тысяч школьников!

Детский отдых организован в самарском регионе круглогодично.