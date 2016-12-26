Уже пять лет в Новокуйбышевске реализуется программа социальной поддержки "Ветеран живет рядом"

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«Ветеран живет рядом» - уже пять лет в Новокуйбышевске реализуется программа социальной поддержки тех, кто большую часть жизни посвятил делу воспитания и образования молодых поколений. О том, как проводит время золотой педагогический фонд города - наш следующий репортаж.

Между собой такие встречи учителя со стажем продолжают называть «педсоветом». Сегодня они делятся друг с другом рекомендациями по воспитанию подрастающих внуков - и погружаются в уроки музыки, фотодела, кулинарного, парикмахерского искусства. На заслуженном отдыхе больше всего не хватает общения, делится Галина Бубнова, учитель начальных классов - ныне заведует Мастерской рукоделия под названием «Клуб прекрасных дам».

Возможность собираться вместе появилась пять лет назад. В рамках программы «Ветеран живет рядом», реализуемой при поддержке Депутатского корпуса Самарской Губернской Думы. Одиноким людям помогли осилить большой ремонт с заменой окон и дверей. Будни ветеранов раскрашивают студенты средне-специальных учебных заведений. Очередная встреча, участниками которой стали артисты от шести до восьмидесяти пяти лет прошла в минувшие выходные.

В ближайших планах - очередной День здоровья! Ветераны образования совершают лыжные прогулки, часто привлекая к этому и всю семью. А летом путешествуют по Волге на теплоходе.