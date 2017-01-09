Жители Самарской области стали больше времени уделять духовной и физической форме

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Эти праздники, похоже, побьют все рекорды посещаемости и спортивных мероприятий. Итоги еще не подведены, но даже визуально было видно, что все катки, лыжные базы и спорткомплексы были буквально переполнены людьми.



Жители Самарской области стали больше времени уделять духовной и физической форме. Это подтверждает и статистика, согласно которой посещаемость спортивных и культурных объектов в регионе увеличилась в разы. Впрочем, как и число инфраструктурных сооружений за последние годы. Особенно показательны могут быть новогодние праздники. Наш корреспондент по цифрам проследила, как меняется стиль жизни в районах.



На коньки в этом зимнем сезоне, встала, пожалуй, вся Самарская область... Пока наши корреспонденты и ведущие катались на экране, ледовые площадки стали самым посещаемым местом в новогодние каникулы.



Большая часть населения 26-тысячного Октябрьска приобщилась к массовым катаниям. Здесь же на призы Деда Мороза соревновались скандинавские марафонцы. Полезная ходьба особенно популярна среди пожилых.



Скандинавская ходьба Мини-футбол, шахматы - только в официальных спортивных мероприятиях приняли участие более тысячи жителей небольшого городка. Ещё 600 отдали предпочтение культурным. Соседний Сызранский драматический театр в праздники посетили около шести тысяч восьмисот человек. К слову, население здесь - почти 175 тысяч.



Открытая в прошлом году ледовая арена делит с театром приз зрительских симпатий - по самым скромным подсчетам в массовых катаниях каждый вечер в течении каникул принимали участие почти 600 жителей.



Покататься можно в каждом районе области. За четыре года в регионе построены 14 ледовых дворцов. Только в Сызрани на хоккейные тренировки в день приезжают полсотни мальчишек.



Виден уже и большой интерес.



3 января. Тольятти. "Лада Арена". Зарегистрирован рекорд посещаемости. 6 тысяч зрителей на матче против "Металлурга". В последующие дни немного поменьше - 3800 человек - 5 января и почти 4000 на рождественской игре с "Салаватом Юлаевым".



Спортивный тренд поддерживают десятки построенных в районах физкультурно-оздоровительных комплексов. Кинель-Черкасский "Старт", к примеру, за новогодние каникулы посетили около 1000 человек, Новокуйбышевский "Олимп" - 2,5.



В селе Домашка, где и трех с половиной тысяч населения не наберется, моду задают самые опытные, и это, действительно, спортивных и подтянутых хотят видеть чаще и жизни, и на экране.