Более двух тысяч жилых домов в Самаре оказались исключёнными из региональной программы капитального ремонта

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Более двух тысяч жилых домов в Самаре оказались исключёнными из региональной программы капитального ремонта. Выяснилось, что они уже находятся в другой - по сносу старых построек. Жильцов это обстоятельство застало врасплох.



Это случилось в феврале 2016 года - снимки рухнувшего балкона на проспекте Металлургов, 12, в Самаре облетели не только региональные, но и федеральные СМИ. Жители дома рассказывают, сразу начали просить об ускорении сроков капремонта. Но получили неожиданный ответ - реконструкции не ждите, ваш дом исключен из региональной программы капитального ремонта как аварийный.



Аварийными и подлежащими ликвидации неожиданно для их жителей оказались еще 2338 жилых зданий в Самаре. Поскольку все они еще в 2008 году были внесены в городскую адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов. То есть из-за юридического казуса они автоматически лишились всех шансов на капремонт - все равно разрушат.



Вот как раз в этом - сроках застройки территории - и оказалась главная загвоздка, пояснили уже в областной прокуратуре. По сути, данная адресная программа - лишь отправная точка. Необходимо найти подрядчика, согласовать планы и проекты и так далее - процесс долгий.



Четырехэтажку по проспекту Металлургов, 12, всё же подновили - освежили фасад, укрепили балконы. Но в региональную программу капремонта он пока так и не вернулся. Подобную правовую коллизию должен разрешить только суд. Слушания уже идут.

