Сразу 104 семьи в Отрадном благодаря государственной программе переселения граждан переехали из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры

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В Отрадном большое новоселье - сразу 104 семьи собирают вещи для переезда благодаря государственной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как раздавали заветные квадратные метры, и с каким настроением отрадненцы осматривали свои новые владения увидела Наталья Гильманова.

Слёзы на глазах, а в руках - заветные ключи от новой квартиры. Этого дня ждали больше сотни отрадненских семей. Почти все они до сих пор жили в ветхом и аварийном фонде. А теперь благодаря госпрограмме стали новосёлами. Жильё получили и пятеро выпускников детских домов.

Семья Быковых первым зайти в новую квартиру доверила не коту, а старшему сыну. Мальчик только поступил в школу и ему нужны условия для учебы, и переезд, как нельзя кстати.



Все 104 квартиры, в которых сегодня новоселье, имеют чистовую отделку, сантехнику и газовое оборудование. Глава семейств Быковых радуется не меньше сына.



Несмотря на то, что госпрограмма завершает работу в сентябре этого года, областные власти намерены и дальше решать проблемы аварийного жилья.



Николай Иванович вышел с предложением в государственную корпорацию, это фонд содействия реформированию ЖКХ о продлении данных мероприятий по программе, либо разработке новой программы. То есть на этом ничего не останавливается.

Только за прошлый год благоустроенное жильё обрели больше трех с половиной тысяч нуждающихся семей губернии. 292 из них - отрадненцы.

