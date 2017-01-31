Финал хоккейного турнира "Кубок Легенд" состоялся в посёлке Усть - Кинельский

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Финал хоккейного турнира "Кубок Легенд" состоялся в посёлке Усть - Кинельский. Он проводится четвертый год подряд. И традиционно на решающий матч между сельскими клубами приглашают звезд мирового спорта. В 2016 году это был Владислав Третьяк. На этот раз на финальные поединки приехали сразу две легенды советского хоккея, двукратные олимпийские чемпионы - Борис Майоров и Борис Михайлов.

Старт детскому финалу дают сами двукратные олимпийские чемпионы Борис Михайлов и Борис Майоров. Легенды советского спорта жмут руки юным хоккеистам и желают им только побед.

На улице двадцать градусов мороза. Борис Михайлов вспоминает, приходилось играть и при таких температурах тоже. Это только закаляет.

"Кубок Легенд" в Усть-Кинельском проходит вот уже четвёртый год подряд. В 2016-м сюда приезжал Владислав Третьяк. После той встречи желающих взять в руки клюшку стало гораздо больше.

Ровно через год в Усть-Кинельском пройдёт уже пятый "Кубок легенд". Кто приедет на турнир из звезд мирового хоккея, пока секрет.