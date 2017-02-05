Поздравление от ГТРК "Самара"
ГТРК «Самара» – крупнейший журналистский коллектив региона – от всей души поздравляет Вас с Днем Рождения.
За годы Вашей работы на высоком государственном посту губернатора Самарской области наш регион достиг высоких показателей по многим направлениям и продолжает эффективно развиваться.
Сегодня реальностью Самарской области стали стремительные темпы роста в промышленном производстве и сельском хозяйстве, реализуются проекты в энергетике, строительстве, социальной сфере, науке и образовании, полным ходом идёт подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018, что позволяет нам уверенно держать лидерские позиции среди регионов России.
Мы искренне благодарим Вас за поддержку всех наших творческих проектов, за участие, понимание, открытость и готовность к диалогу. Ваш интерес к деятельности СМИ – залог стабильного развития журналистики, а значит, и гражданского общества в целом.
Желаем Вам крепкого здоровья и человеческого долголетия, душевных сил, неиссякаемой энергии и вдохновения!
Счастья, удачи, новых побед и свершений, благополучия Вам и Вашим близким!
С глубоким уважением, коллектив ГТРК «Самара»
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