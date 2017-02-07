"Крылья Советов" проиграли молдавскому "Шерифу"

67 просмотров

Накануне "Крылья Советов" провели третий, заключительный матч на втором турецком сборе.

Соперником самарского клуба стала самая титулованная команда Молдавии, действующий чемпион этой страны – тираспольский "Шериф".

В прошлый раз соперники встречались ровно 10 лет назад на Кипре и тогда разошлись вничью – 1:1.

Но на сей раз молдаване оказались явно сильнее. Два безответных гола они закатили в ворота самарцев на 36 и 50 минутах матча.