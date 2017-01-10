Заседание по делу об убийстве Андрея Гошта проходит в Самарском областном суде в закрытом режиме

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В эти минуты в областном суде слушается дело об убийстве полицейского Андрея Гошта. Заседание проходит в закрытом режиме. И с участием коллегии присяжных заседателей. На месте находится корреспондент программы "Вести Самара" Вероника Тивикова.



По понятным причинам заседание проходит в закрытом для прессы режиме - об этом попросили сами родные Андрея Гошта. Той ночью в апреле 2016 года, когда произошло убийство полковника и его семьи, в живых осталась лишь семилетняя племянница полицейского. Она в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. Сейчас девочка уже поправилась.

В совершении убийства Андрея Гошта и его родных подозреваются четыре человека - три гражданина Азербайджана и один - Таджикистана. Они были задержаны спустя полторы недели после расправы над семьёй полицейского.

Им вменяют разбой, убийство и покушение на убийство ребёнка. Вину свою они признают частично. Говорят, что, якобы, не знали, в чей дом проникли. Отмечу, что после совершения убийства подозреваемые забрали из дома компьютерную технику, деньги, банковские карты! Пытались угнать машину, но не смогли открыть ворота. Двое из подозреваемых - Махмадали Ахмадов и Охран Захрабов попросили о рассмотрении дела в присутствии присяжных.



Коллегия была сформирована в конце прошлого года. И, судя по всему, процесс будет достаточно длительным. В ходе следствия оперативники провели более 800 допросов, было сделано порядка двухсот судебных медицинских, дактилоскопических, медико-криминалистических, генетических экспертиз.



И в заключении, отмечу, что ряд федеральных СМИ назвали расправу над семьёй полковника Гошта одним из самых громких преступлений ушедшего года