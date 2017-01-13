Кировский районный суд Самары избрал меру пресечения для Владимира Оганесяна, который нанес смертельный удар одному из посетителей кафе на Московском шоссе

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Кировский районный суд Самары избрал меру пресечения для Владимира Оганесяна, который нанес смертельный удар одному из посетителей кафе, расположенного на Московском шоссе, в ночь на восьмое января.

На время расследования мужчина будет заключён под стражу - до 11 марта.

Подозреваемый смертельно ранил ножом своего оппонента в ходе драки - всё это зафиксировала камера видеонаблюдения. С помощью этих материалов правоохранители задержали Владимира Оганесяна, который скрылся с места преступления.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание до пятнадцати лет лишения свободы.