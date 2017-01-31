О нарушениях федерального антимонопольного законодательства на территории Самарской губернии поговорим сегодня в 19.00 в региональном эфире канала «Роcсия-24»

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О нарушениях федерального антимонопольного законодательства на территории губернии поговорим сегодня в семь вечера в региональном эфире канала «Роcсия-24».

Гость студии – руководитель самарского управления ФАС Леонид Пак.

Вопросы нашему гостю можно задать на сайте tvsamara.ru и во время эфира программы.



