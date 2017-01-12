В Сызрани завели уголовное дело по факту кражи 15 тонн нефтепродуктов

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В Сызрани завели уголовное дело по факту кражи нефтепродуктов. Основанием стали материалы, полученные в ноябре прошлого года сотрудниками ФСБ и работниками транспортной полиции. Тогда внимание правоохранителей привлек капитан судна «Волгонефть-250».

Как сообщает «Маленькая Сызрань», мужчина вместе с некоторыми членами своей команды и сотрудниками организации, осуществлявшей буксировку, пытался перегрузить часть топлива на другое судно.

В общем сложности, злоумышленники пытались похитить около 15 тонн нефтепродуктов на 500 тысяч рублей.